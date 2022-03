151. Forum Cinemas „Kinoveebi Jututuba“ | "The Butterfly Effect" on ka 18 aastat hiljem fantastiline ulmedraama

Seejärel anname hinnangud kinofilmidele: 7 Oscari nominent "Belfast" ja Lars von Trieri "Laineid murdes".



Sisukord:



0:00 Kuulajate kommentaarid



19:38 Kuulajate mängu teise hooaja 18. osa vastused ja võitja! II hooaeg on läbi!



30:40 Saatejuhtide kuulajamäng



Mis filme ja seriaale oleme kodus vaadanud?



- 54:18 Raiko: Guardians of Justice, Sasquatch, Jim Jefferies - Alcoholocaust, The Butterfly Effect, Ari Shaffir: Passive Aggressive, Ben Bailey - The Accidental Ornithologist, The Adam Project, Star Trek Picard, The Devil Judge



- 1:38:52 Meie reaktsioon "The Boys" 3. hooaja õrritajale



- 1:52:19 Henryk: Community (2009), The Office (2005), The Boys Presents: Diabolical (2022), Trapped (2015), Peacemaker (2022), Our Flag Means Death (2022), Money Heist (2017), Euphoria (2019)



3:01:19 Anname hinnangud kinofilmidele: 7 Oscari nominent "Belfast" ja Lars von Trieri "Laineid murdes".



