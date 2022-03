Maailmas elab võrdselt mehi ja naisi. Filmides on aga jaotus hoopis teistsugune

FOTO: © 2020 Twentieth Century Fox Film Corporation. All Rights Reserved. | Rob Youngson,www.capitalpictures.com

"Surm Niilusel" on 2022. aasta film, nii et sellelt pildilt vihjet uuringu tulemustele ei leia.

Värskest USA uuringust selgus, et vaid kolmandik USA filmide tegelastest on naised, ehkki maailmas on naisi ja mehi laias laastus võrdselt.