Vilniuse filmifestival näitab, et boikotiga ei tehta nalja: Venemaa filmid ekraanile ei pääse

Festival lisab Ukraina toetuseks oma ajakavva 0. päeva, mis on pühendatud Ukrainale. See tähendab, et 23. märtsil näidatakse viit Ukraina filmi: “Mariupolis”, “The Distant Barking Dogs”, “Atlantis”, “Bad Roads”, “My Thoughts Are Silent”.

“Me peame tegema kõik, mis meie võimuses, et aidata oma vendi ja õdesid Ukrainas. Selle boikotiga oleme valinud poole, ja teinud seda kõigutamatult. Nähes, mis ühiskonnas toimub ja selle kõige mõju vaimsele tervisele, usume, et festivali korraldamine on kõige parem, mida me oma võimalusi kasutades teha saame. FIlmid inspireerivad meid enda jaoks hea ja kurja vahel selgust otsima. Tunneme huvi, mõtleme kaasa, küsimime endalt, milline on meie roll selles pinevas maailmas. Riigina on Leedu pidanud kaua vaikima. Me ei karda enam öelda, mida me arvame,” ütles Ramaska.