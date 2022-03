Sander Joone “Sierra” jätkab sõitu Oscari-kvalifikatsiooniga festivalidel

Lisaks eelmainitutele ootab “Sierrat” Ameerikas aprilli alguses ees värsketele ning visuaalselt intrigeerivatele filmidele keskenduv animafestival GLAS, kus “Sierra” on üks 32st võistlusprogrammi valitud filmist. “Sierra” võistleb ka Dresdeni lühifilmide festivalil Saksamaal ja Šotimaa juhtival lühifilmide festivalil Glasgows, mis saab hoo sisse juba järgmisel kolmapäeval, 23. märtsil. Glasgow parimad kandideerivad Briti filmiakadeemia auhinnale.

Vaata filmi treilerit:

Produtsent Erik Heinsalu sõnul on konkurents festivalidel tihe. “Hoogsa filmina on “Sierra” pigem kerge vaatamine, mis ei pruugi alati haakuda festivalide sotsiaalkriitilise olemusega. Seda õnnelikumaks teeb, et animafilm on juba praeguseks valitud tugeva konkurentsiga väärikatele festivalidele,” ütles ta.

“Sierra” keskmes on poiss, kes muutub rahvaralli ajal rehviks. Musta huumori all peidab end aga eluline, südamlik lugu. “Filmi tootmisfaasi alguses räsis maailma pandeemia. Mõneti tegelebki film oma helge, humoorika tuuma all vaimse tervise probleemidega. Teema lõikab teravalt ka tänases poliitilises olukorras,” kommenteeris filmi loominguline produtsent Aurelia Aasa.

Must animakomöödia “Sierra” esilinastus käesoleva aasta alguses lühifilmide Cannes’iks tituleeritud festivalil Clermont-Ferrand. Eesti publikuni jõuab film aasta teises pooles.

“Sierra” režissöör, stsenarist ja peakunstnik on Sander Joon. Produtsendid on Aurelia Aasa (AAA Creative) ja Erik Heinsalu (BOP! Animation). Filmi helilooja on Misha Panfilov, helindaja Matis Rei. Animaatorid on Henri Kaido Veermäe, Valya Paneva, Teresa Baroet, Sander Joon. Filmi taustakujundused on loonud Hleb Kuftseryn.

Filmi arendust ja tootmist on toetanud Eesti Kultuurkapital ning Eesti Filmi Instituut.