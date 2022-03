Forum Cinemase „FILMIGURU“ esitleb: kodumaine komöödia "Kiik, kirves ja igavese armastuse puu" erilinastub 24. märtsil Coca-Cola Plazas.

“Kiik, kirves ja igavese armastuse puu” on Eesti uue põlvkonna filmitegijate Meel Paliale ja Urmet Piilingu huumoriga vürtsitatud debüütmängufilm.

Elu hammasrataste vahele jäänud noor automehaanik Kiik saab ühel päeval teada, et tema tüdruksõbra südame on võitnud uus noormees. Hingevalust vabanemiseks otsustab Kiik koos filmitegijast parima sõbraga sõita riigi teise otsa, et maha raiuda igavese armastuse puu. Teekond müstilise puuni kujuneb aga okkaliseks, endassevaatavaks ja kriminaalseks.