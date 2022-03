Kinno jõuab 2021. aastal Cannes’is parima meespeaosa preemiaga pärjatud “Nitram” – tõsielul põhinev massimõrva taustalugu

“Nitram” on tõsielulistel sündmustel põhinev Austraalia mängufilm, mille lavastajaks on austraallane Justin Kurzel (“Snowtown”, “Macbeth”, “True History of the Kelly Gang”) ja mis esilinastus möödunud aasta Cannes’i filmifestivali võistlusprogrammis. See on sügavalt tulirelvade ja vägivalla vastane film, mis räägib Austraalia lähiajaloo suurima tragöödiani viinud sündmustest Port Arthuris Tasmaanias 1996. aastal.

Vaata treilerit:

“Nitram” on Kurzeli ja stsenarist Shaun Granti kolmas koostööprojekt ning nende senise karjääri kõige julgem ja meisterlikum saavutus, mis on loodud eesmärgiga paremini mõista, milliste tegurite koosmõjul võib rahvuslik traagika sündida ja kuidas ühiskond võiks omavahel organiseeruda, et õnnetused ei oleks argielus ainult päästikulevajutuse kaugusel.

Kurzel on “Nitrami” tegemise põhjuste kohta öelnud: “Unustamine on ellujäämisinstinkt, aga olnu mäletamine ja mälestamine teeb meid vabaks. Ma proovisin sukelduda oma kodumaa pimedasse minevikku tõe järele ja kujutada ette kujuteldamatut. See film ei paku konkreetseid ja lihtsaid vastuseid, aga Port Arthuri pärand on osa Austraalia ajaloost, mida ei tohi tuleviku nimel kunagi unustusehõlma peita.”

Filmis teevad suurepärased rollid Texasest pärit Caleb Landry Jones (“Three Billboards Outside Ebbing, Missouri”, “Get Out”, “Florida Project”) ja Tasmaaniast pärit Essie Davis (“The Babadook”, “Babyteeth”). Caleb Landry Jones’i premeeriti möödunud aastasel Cannes’i filmifestivalil parima meespeaosa auhinnaga. Film on võitnud lisaks auhindu ka Belgradi ja Sitgesi filmifestivalidelt ning võitis Austraalia Oscarite jagamisel 8 auhinda.

“Nitram” linastub alates 17. märtsist kinos Sõprus, Artis ja Elektriteater ning filmi levitab Must Käsi. Film jõuab Eestis kinno varem kui Ameerika Ühendriikides (esilinastus 30. märtsil) ja Prantsusmaal (esilinastus 4. mail).