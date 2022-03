"Insener kasvab vaid sellest, keda nooruses valdab vastupandamatu huvi asju lammutada." Ilmus Rao Heidmetsa filmiraamat „Vigurivänt Volli"

„Vigurivänt Volli“ on jutuke ulakast poisist, kes jumaldab kõiksuguseid masinaid, keerab ja pöörab mutreid seni, kuni mõni neist pihku jääb ja masin kokkku kukub. Seevastu oskab tema nutisõltlasest õde mobiiliäpi abil masinaid taastada. Volli pere elab linnas, kus kõik on lapikud, inimesed ja loomad. Raamatuseiklused viivad lapsed lõpuks metsa, kuhu keegi neile enam järele minna ei julge. Humoorikalt kirjeldades näitab autor, kuidas totaalne linnastumine on raamatutegelaste elu muutnud.

Rao Heidmets: „Väga oluline on tänapäeva lastel digitaalne kirjaoskus ehk siis osata oma telefoniga teha ka kõike muud peale helistamise. Samuti on oluiline teada, et hea insener kasvab vaid siis, kui nooruses valdab sind vastupandamatu huvi asju lammutada, näha millest nad koosnevad.“

Rao Heidmets (1956) on nuku-, mängu- ja reklaamfilmide režissöör, stsenarist ja produtsent. Ta on osalenud mitme rahvusvahelise animafilmide festivali žüriis ning enamik tema töid on pälvinud auhindu rahvusvahelistel festivalidel.„Vigurivänt Volli“ on Rao Heidmetsa esimene lasteraamat, raamatu kunstnik on Karin Ojaste.

Heidmets on varem ilmunud raamatutes käsitlenud filmitegemist, 2013. aastal ilmus „Animaõpik“ – Eesti esimene algajatele mõeldud animatsioonikäsiraamat ja 2019. aastal raamat „Kuidas telefoniga filmi teha“.