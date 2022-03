152. Forum Cinemas Kinoveebi Jututuba | Kas Michael Bay "Kiirabi" on aasta parim märulifilm?

Sisukord:



3:25 Saatejuhtide kuulajamäng



44:59 Mis filme ja seriaale on Raiko kodus vaadanud? (Hawkeye, The Book of Boba Fett, Servant of the People, Jason Kuller: Good Bye Yellow Brick, Daniel Sloss: X, Drew Michael, Pete Holmes: Dirty Clean)



1:23:55 Mõned Haapsalu õudus- ja fantaasiafilmide festivali (29.04 - 01.05) filmisoovitused!



1:35:20 Mis filme ja seriaale on Henryk ja Ragnar kodus vaadanud?



Henryk: Servant of the People (2015-2019), Trapped (2015), The Office (2005-2013), Community (2009-2015), House of the Disappeared (2017), Midnight (2021)



Ragnar: House of the Disappeared (2017), Midnight (2021), The Butterfly Effect (2004)



2:20:54 Anname hinnangud kinofilmidele: "Kiirabi", "Ristiisa" ja "Punane pandaplika".



3:10:37 Mida uuel nädalal kinodes näha saab?