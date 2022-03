TV3 hakkab näitama komöödiasarja „Rahva teener“ Volodõmõr Zelenskõiga peaosas

TV3 loovjuhi Urmas Eero Liivi sõnul on „Rahva teener“ üks viimaste aastate kõige tabavamaid ja vaimukamaid komöödiasarju ning on rõõm, et TV3 eetrisse jõuab iganädalaselt meeleolukas pooltund tõelise kangelase Volodõmõr Zelenskõiga.

„Rahva teener“ on Ukraina hittkomöödia, mille keskmes on ühe Kiievi keskkooli tavaline ajalooõpetaja, kellest saab juhuse tahtel üleöö Ukraina president.

„Nii mõnigi tavaline inimene on mänginud mõttega, mis juhtub, kui temast saaks üleöö miljonär või riigi president. Just selline lugu juhtubki sarja peategelase Vasyl Holoborodkoga, keda kehastab toonane näitleja ja koomik ning praegune Ukraina president Volodõmõr Zelenskõi,“ selgitab Liiv. „Kõik selles loos on nüüdseks kummalisel moel segunenud päriseluga - Zelenskõist saigi Ukraina president, Venemaa reeturliku sõja tulemusena on temast saanud aga lausa kogu vaba maailma liider. Mõne aasta eest valminud sarja sündmused paistavad nüüd eriti tabavad,“ märgib TV3 loovjuht Urmas Eero Liiv.