On see ikka armulugu? | Kadri Kõusaar ja Frida Westerdahl "Kõrbe" flirdist Stockholmi sündroomiga: see ei ole lugu ärakasutamisest, vaid kõrbemuinasjutt

F.W.: Ma olin õnnelik ja üllatunud! Vaatasin eelnevalt Netflixi sarja “Messias”, mis oli filmitud Jordaanias, tundsin, et see ongi paik, kus sooviksin olla. “Kõrbe” käsikiri meenutas mulle visuaalselt “Messiase” sarjas nähtut. Kui me Kadriga suundusime Jordaaniasse filmivõtetele, siis minult küsiti, et kas ma olen näinud “Messiase” seriaali, kuna see oli seal filmitud – seal jõudsin lausa spirituaalsele äratundmisele, et olen õiges kohas. Varasemalt olen külastanud Maroko kõrbe ja mulle meeldis, kuidas me Kadriga tunnetasime spirituaalselt ja emotsionaalselt kõrbe olemust sarnaselt. Filmis on kõrbel samuti oma roll mängida – kõrb on justkui kolmas peaosatäitja.

K.K.: Märkasin Frida fotot ühe Rootsi teatri veebilehel. Mõtlesin, et kes on see meeldiv naine; ta nägi nii kaunis välja ja temas peegeldus tundesoojus. Seejärel otsisin üles tema kontaktinfo ja saatsin talle e-kirja, milles tutvustasin ennast ja filmiprojekti ning avaldasin soovi Stockholmis kohtumiseks. Nii kohtusimegi Stockholmis casting'ul. Ingridi rollile oli ka teisi kandidaate, kuid ma teadsin instinktiivselt, et Ingridi roll kuulub Fridale.

K.K.: Põhiline süžeeliin oli käsikirjas kohe algselt olemas. Muutused olid sunduslikud ja peamiselt tingis selle rahastuse kaotus. Algselt plaanisime näidata ka Ingridi argielu Rootsis, et seeläbi tutvustada tema karakterit enam. Tarkovski on öelnud, et karakteri lugu võib minna kaugemale kui see, mis me kinolinal näeme. See on see, mida näitleja teab oma rolli kohta. Tagantjärgi võin öelda, et keskendumine kõrbele tuli hoopiski kasuks. Pigem venis rahastusprotsess, töötasin paralleelselt samuti “Ema” filmiga ja paari muu projektiga, siis tuli veel pandeemia vahele. Mina olin juba alates 2013. aastast võteteks valmis. See tundub dramaatiline, et filmi produtseerimine võttis 10 aastat aega, kuid filmimaailmas on see suhteliselt tavaline asjade kulg. Minu kümne aasta tagune mina on filmis siiski väga selgelt nähtav – Ingridi karakter kui minu alter ego, kes igatses last saada, kellel oli ebastabiilne suhteelu. Kirjutasin “Kõrbe” käsikirja 33-aastaselt ja asusin filmima 40-aastaselt.

Frida, mida Sa arvasid ajakirjanik Ingridi rollist peale “Kõrbe” käsikirja lugemist?

F.W.: Ma tajusin, et Ingridi karakter on Kadrile ääretult oluline, ja et tema roll on südamest kirjutatud. Ingrid on väga elulähedane ning mulle oli oluline, et ma mõistaksin, mida Kadri soovib Ingridi tegelaskujuga kommunikeerida. Mul endal pole olnud ajakirjaniku töökogemust, kuid Kadril on, seega ma püüdsin kuulata tähelepanelikult Kadri nõuandeid.