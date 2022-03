Ukraina rindel võitleva Oleh Sentsovi viimane film valmis poliitvangla ja sõja vahel

„See on ei ole meie kummardus mitte ainult Oleh Sentsovile, vaid tervele Ukraina filmikunstile, mis on sõja tõttu hävingu äärel,” ütles HÕFFi juht Helmut Jänes.

Sentsovi sõnul tegi ta selle filmi, et näidata, kuidas sündis 1990ndatel kriminaalne süsteem, mis ajas oma juured Ukraina võimuladvikusse. „Just selle tulemusena saime me presidendiks Viktor Janukovõtši, kes tuli samasugusest kriminaalsest maailmast. 2014. aasta revolutsioon oli protest selliste inimeste vastu nagu Ninasarvik – nende vastu, kes kujundasid 1990ndaid, kasutades vahendina vägivalda, et olla osa riigiaparaadist, kontrollida valitsust ja politseid,” on ta öelnud.