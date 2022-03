"Ma näitan teile, et keegi ei arvaks, et mul oli ajuoperatsioon." Jada Pinkett Smithi haigusest, kiidusõnadest vandenõuteooriateni

Alopeetsia on autoimmuunhaigus, keha asub ründama juuksejuuri ja selle tagajärel langevadki juuksed välja, rohkemal või vähemal määral.

Jada Pinkett Smith rääkis oma haigusest esmakordselt 2018. aastal. Ta ütles et see on jube ja ta avastas selle duši all käies, kui tal peotäite kaupa juukseid ära tulema hakkas. “See oli hetk, kus ma värisesin hirmust. See on ka põhjus, miks ma juuksed lühikeseks lõikasin ja teen seda edaspidigi,” selgitas ta.

2021. aasta detsembris tegi ta Instagrami videopostituse täiesti paljaks aetud peaga ja ütles: “Minust ja alopeetsiast saavad veel sõbrad.”

Seega pole ta haigusest saladust teinud ja on sel teemal korduvalt sotsiaalmeediasse postitusi teinud. "Ma näitan teile, et keegi ei arvaks, et mul on ajuoperatsiooni armid," rääkis ta ühes videos.

Oma vapruse eest haiguse tunnistamisel ja selle tagajärjel haigusele avalikult pööratud tähelepanu eest on ta ka palju kiita saanud. Teised, vähem tuntud naised, kes on sama murega kimpus, on tunnistanud, et Jada julgus annab neilegi julgust oma haigust tunnistada ja sellest üle olla.

Seetõttu - võib-olla mitte üllatavalt - on paljud sotsiaalmeedias võtnud hoopis seisukoha, et ehkki vägivald on kurjast, ei saa Will Smithile, kes on oma naise kõrval olnud ja kahtlemata näinud ka enesehinnangule nii rängalt mõjuda võiva haiguse rängemaid hetki, pahaks panna, et ta sellise nalja peale murdus.

"Jube "kahju" oli vaadata, kuidas üks sai kõrvakiilu, sest tegi nalja ... haiguse üle," kirjutab üks Twitteri-hing:

Samas ei ole järele andnud ka need, kes on veendunud, et tegu oli ikkagi lavastusega. Nende arvates oskas Chris Rock lööki oodata ja tema näoilme ja poos viitavad, et kähmlus (kui seda selleks nimetada saab), oli varem läbi harjutatud. Näitlejad ju ikkagi.

"Selle näitlemise eest peaks nad filmiauhinna saama," kommenteerib üks Twitteri kasutaja: