Esilinastub Andzei Matsukevitsi film biohäkkimisest

Mis ei tapa, teeb tugevaks? Kindlasti, kui ennast ja oma keha paremini tunda. Kui traditsioonilisel meditsiinil on aina keerukam pakkuda lahendusi inimestele, kes ei suuda enam üha suureneva stressiga toime tulla, siis biohäkkerite ülesandeks on leida terviklik lähenemine elule, mis aitaks stressi ära tunda, suunata ja isegi enda kasuks tööle panna.



"Stressist tugevamaks" on dokumentaalfilm stressiteadusest: kuidas stress meie kehasid mõjutab, mida teha stressiga toime tulemiseks, ning milliseid positiivseid stressoreid peaksime oma eludesse hõlmama, et inimestena paremini hakkama saada. Filmis räägivad maailma tippeksperdid stressiga kohanemisest ning sellest, kuidas biohäkkimise abil oma igapäevaelus nii vaimselt kui füüsiliselt vastupidavamaks muutuda.



Filmi režissöör Andzei Matsukevits: "Panin tähele, et paljud inimesed hoolivad oma tervisest ning tahaksid elada tervislikumat elu, kuid infoküllus, reklaam ja vastuolulised faktid teevad keeruliseks mõista, mis siis päriselt hea ja tervislik on. Tahtsin teha filmi, mis oleks inimestele justkui tervisealane aabits, kuid toetuks teaduslikele faktidele ja uuringutele, mitte ei oleks reklaamieesmärgil inimestele suunatud."



Filmi produtsent, režissöör, monteerija ja operaator on Andzei Matsukevits, produtsent ja stsenarist Siim Land, filmi on tootnud FFF OÜ.



Film linastub Apollo TVs, Netikinos, Elisa Huubis ja Telia videolaenutuses.