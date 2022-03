VIRAALNE EKSITUS | Millisele šokeerivale Oscarite-momendile Nicole Kidman sel viraalsel pildil reageerib? Mitte sellele, mida te arvate!

Peamiselt pidasid foto tuhanded jagajad meditsiiniliselt võimatuks, et Nicole Kidmani näolihased sellisteks emotsionaalseteks ilmeteks võimelised on. Näolihaste liikumatusele on teatavasti üles ehitatud suur osa ilusüstidest.

Tõde on aga teistsugune. See ei ole pilt Nicole Kidmani reaktsioonist Will-slap’ile. Nimelt avaldati foto juba paar tundi varem, kui intsident aset leidis. See on pärit tseremoonia algusest, mida tele-ekraanil üle ei kantud. Aga kui seda ülišokeeritud ilmet ei toonud Kidmani näole Oscarite vaieldamatu tipphetk, mis siis ometi? See pidi ometi olema midagi võrdväärselt rabavat! Ja noh, oligi, täpsemalt ... Jessica Chastaini saabumine.