Nick Cave`i muusikaline dokumentaalfilm "This Much I Know to Be True" 11. mail Sinu kinos Coca-Cola Plaza!

Andrew Dominiki lavastatud ja Robbie Ryani filmitud "THIS MUCH I KNOW TO BE TRUE" on kaaslaseks Dominiki 2016. aasta dokumentaalfilmile "One More Time with Feeling". Uus film kaevub sügavuti Cave`i ja Ellise sõprusesse ja suhtesse, mida varem oleme vilksamisi näinud 2014. aasta filmis "20,000 Days on Earth".