Bruce Willis lõpetab karjääri, kuid see ei tähenda, et uusi Bruce Willise filme enam ei tule

Willise pereliikmed (abikaasa Emma Heming Willis, eksabikaasa Demi Moore ja lapsed) teatasid eelmisel kolmapäeval, et uusi filme Willis enam ei tee, sest teda vaevav afaasia ehk kõnehalvatus ei võimalda tal edasi töötada.

Sellest hoolimata on Willise talendi austajatel veel oodata mitut tema filmi, mis veel vaatajate ette jõuavad. “Fortress 2” on Willise tänavune kolmas film. Neljandaks on “Corrective Measures”, mis ilmub samuti aprillis. Kättemaksupõnevik “Vendetta” jõuab vaatajate ette 17. mail. Septembris aga tuleb välja “Die Like Lovers”.

Lisaks on tootmises veel filmid “Wire Room”, “Wrong Place”, “White Elephant” ja “Paradise City”, seega on lahtine, milline on tema päris viimane film millal see täpselt välja tuleb.

Staariga viimastel aastatel koostööd teinud filmiinimestele ei tulnud tema diagnoos ja otsus näitlemisest taanduda üllatusena. Raskusi filmivõtetel on tähele pandud juba tükk aega. Kolleegide kinnitusel on ta üks läbi aegade suurimaid filmistaare, kuid tal on siiski aeg pensionile minna.