153. Forum Cinemas Kinoveebi Jututuba | Kas Jared Leto "Morbius" on kõigi aegade halvim koomiksifilm?

"Kinoveebi Jututoa" 153. saates arutavad Ragnar, Henryk ja Raiko nende filmide ja seriaalide üle, mida on nad vahepeal koduste vahendite (Amazon Prime Video, Netflix, Apple TV+ jne) abil vaadanud (Moon Knight, Halo, The Power of the Dog, The Bubble jpm!)



Seejärel anname hinnangud kinofilmidele: "Mida me näeme, kui vaatame taevasse?" ja "Morbius".



Sisukord:



0:00 Mis filme ja seriaale on Raiko kodus vaadanud?



Bad Vegan: Fame. Fraud. Fugitives. (2022),Halo (2022),Peacemaker (2022),Is It Cake? (2022),Moon Knight (2022),I Can See Your Voice (2020),Ma näen su häält (2022),Raised by the Wolves (2020),Tüdrukute õhtu (2022),American Song Contest (2022),Turning Red (2022),Jackass Forever (2022),The Power of the Dog (2021), tick, tick...BOOM! (2021),King Richard (2021),CODA (2021),West Side Story (2021),Nightmare Alley (2021),Trust No One: The Hunt for the Crypto King (2022),Licorice Pizza (2021),The Bubble (2022),Drive My Car (2022),Encanto (2021)



2:56:28 Mis filme ja seriaale on Henryk ja Ragnar kodus vaadanud?



Henryk: Moon Knight (2022), The Pirates (2014), The Pirates: The Last Royal Treasure (2022), The Servant of the People (2015), The Office (2005), Peacemaker (2022)



Ragnar: Moon Knight (2022), Reacher (2022), Halo (2022), The Pirates (2014), The Pirates: The Last Royal Treasure (2022), Star Wars: The Clone Wars (2008–2020), Brooklyn Nine-Nine ( 2013–2021)



3:27:08 Anname hinnangud kinofilmidele: "Mida me näeme, kui vaatame taevasse?" ja "Morbius"



3:55:44 Mida uuel nädalal kinodes näha saab?



