Artis näitab tasuta kolme 2021. aasta Euroopa parimat filmi

2021. aasta aasta parim Euroopa dokumentaalfilm, Taani filmilooja Jonas Poher Rasmusseni võrratu animeeritud dokfilm „Põgenemine“ oli ka tänavune suur Oscari-soosik. Filmi peategelase, 11-aastaselt Talibani vägivalla tõttu Afganistanist perega Euroopasse põgenenud Amini mälestused on kinolinale toodud animatsioonina, et säilitada Amini turvalisus. See on inimlik lugu mitte ainult geograafilisest põgenemisest, vaid ka pääsu otsimisest iseenda ja oma painava mineviku hirmude eest.