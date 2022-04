Koomik Amy Schumer avalikustas Oscaritel eetrikeelu saanud nalja Alec Baldwini tulistamise kohta

Mõistagi peatus ta ka Will Smithi intsidendil, nimetades meest Aliks, viitena poksijale Muhammad Alile, keda Smith 2001. aasta filmis mängis. “Kõik mis ma oskan öelda, on see, et see oli äärmiselt kurb ja see näitab toksilise maskuliinsuse kohta nii mõndagi. See ajas mu tõeliselt endast välja ja enda lohutamiseks räägin ma nüüd hoopis naljadest, mida Oscarite telesaates teha ei lubatud,” teatas Schumer publikule.