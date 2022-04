OTSEÜLEKANNE ja FOTOD | Täna kuulutatakse välja Tallinna Polütehnikumi filmifestivali võitjad

Festivalile esitatud 67 lühifilmi hulgast on kohtunikud valinud iga kategooria parimad ning SMS-rahvahääletuse teel selgitatakse välja kuuenda TPT filmifestivali peavõitja.

Artise kinosaalis toimuva galaõhtu saatejuhiks on Jüri Muttika. Kogu sündmusest tehakse ka pidulik otseülekanne, mida saab vaadata ERR Menu ja Kinoveebi vahendusel. VI Tallinna Polütehnikumi filmifestivali galaõhtu toimub 6. aprillil kell 18.00.

Rekordilise aasta kulminatsiooni tähistamise eelakord algas juba päeval kell 13:45 kui eetrisse jõudis filmifestivali erisaade. Külla tulid külalised, kes on olnud filmifestivaliga seotud nii lähiminevikus kui ka käesoleval aastal. Näiteks Urmet Piiling ja Meel Paliale, kes on 2017. aasta TPT filmifestivali peavõitjad ja kes said äsja valmis oma esimese täispika mängufilmi “Kiik, kirves ja igavese armastuse puu”.