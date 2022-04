"Vanaema, saa tuttavaks" sai Toronto lühifilmide festivalil parima lühimängufilmi auhinna

"Vanaema, saa tuttavaks" on lühifilm, mis räägib loo sellest, kuidas keskealine perfektsionist Virve (Tiina Mälberg) on hoolitsenud selle eest, et tema ema 80. juubelipidu läheks täpselt nagu ta plaanis. Tema vennatütar Silvia rikub aga peo, ilmudes peole koos üllatuskülalisega - oma samasoolise kallimaga. Kogu perekond peale vanaema ja vanaisa teavad, et Silvia ja Mari on paar. Kuna vanaema ja vanaisa teavad Marit kui Silvia lapsepõlve mängukaaslast, ei oska nad midagi aimata. Pinge lauas järjest kasvab. Ühelt poolt soovib Silvia vanavanematele oma kallimat tutvustada. Teiselt poolt valitseb tädi Virve uskumus, et vanainimesi ei tohiks šokeerida. Kõigil on aga tõsine hirm selle ees, kuidas vanavanemad sellisesse uudisesse suhtuksid.