Delfi TV näitab tellijatele filmi “My Salinger Year”

90ndate New Yorgis asub äsja ülikooliõpingud lõpetanud Joanna tööle kultuskirjaniku J. D. Salingeri kirjastusagendi, külma kõhuga vana kooli daami Margareti assistendina. Nii leiab neiu end pendeldamas luksuse ja vireluse vahel. Tema päevad mööduvad ajatult šikis tumeda puiduga sisustatud kontoris, kus tehnika viimaseks sõnaks on diktofon ja trükimasin, kirjanike agendid võtavad elu marurahulikult ja rüüpavad lõunaks martiinisid. Tööst vaba aja veedab Joanna aga spartalikus Brooklyni korteris sotsialistlike vaadetega poiss-sõbra seltsis.

Joanna peamiseks tööülesandeks on Salingeri ohtrate fännikirjade haldamine. Lugedes liigutavaid läkitusi, mida kirjanik austajatelt üle maailma saab, ei tõuse tema käsi saatma kirjastuses ette valmistatud hingeta standardvastust ning ta asub vastuskorrespondentsi pisut isiklikumaks mugandama. Järgnev on ühtaegu naljakas ja sügavalt liigutav ning suurele kirjanikule sõnu suhu pannes avastab Joanna tasapisi, et temal endalgi on maailmale üht-teist öelda.