JAFF tuleb tagasi kevadise formaadi juurde

Programmis on 20 animatsiooni ja mängufilmi. Festivali avafilmiks on režissöör Mamoru Hosoda (“Tüdruk, kes hüppas läbi aja”, “Suvesõjad”, Oscarile kandideerinud “Mirai tulevikust”) uusim film „Belle”. Sellel Jaapani animatsiooni uue laine ühel eredaimal esindajal täitub tänavu 55 eluaastat ning JAFF tähistab seda sündmust tema filmide retrospektiiviga.

2023. aastal kannab Tallinn Euroopa Rohelise Pealinna tiitlit. Kahe aasta vältel esitleb JAFF vaatajatele sellele sündmusele pühendatud programmi „4elements”. Sel aastal näitame programmi, mis on pühendatud vee stiihiale. Vee tsüklisse kuuluvad Makoto Shinkai film „Tüdruk, kes muutis ilma”, Masaaki Yuasa „Laineharjal” ning Hayao Miyazaki legendaarne animatsioon „Ponyo mäe otsas”. Gurmaanidele mõeldes näidatakse ühel seansil Miyazaki šedöövrit originaalselt 35 mm filmilindilt. Teisel seansil näevad vaatajad filmi eestikeelse dublaažiga versiooni. Kino Artise fuajees on võimalik tutvuda õhu stiihiale pühendatud näitusega „Miyazaki taevane laevastik”.

Programmis „Fresh” on viimastel aastatel Jaapanis toodetud filmid. Kindlasti tuleks vaadata Ghibli stuudio kõige värskemat teost „Earwig ja nõid”, mille režissööriks on Hayao Miyazaki poeg Gorô.

JAFF on aastate jooksul oma profiili värskendanud ning pöörab järjest rohkem tähelepanu mängufilmidele, nii uutele kui ka vanale klassikale. Programmi „Red Carpet” raames linastuvad režissöör Ryusuke Hamaguchi filmi „Drive My Car”, mis võitis Oscari ja Kuldglooobuse parima rahvusvahelise filmi kategoorias ning auhinna ka Cannes’i filmifestivalil parima stsenaariumi eest, ja „Õnne- ja fantaasiaratas”, mis võitis aga vahetult enne seda Berliini filmifestivali Hõbekaru.

Koostöös levitajaga Estinfilm ja produtsendi Alex Kovskiga valmistas JAFF Ukraina põgenike lastele ette Rootsi animafilmi „Karlsson katuselt” tasuta seansi. Film on valminud Haapsalust pärit Ilon Wiklandi joonistuste alusel ning on dubleeritud ukraina keelde tuntud Ukraina näitlejate poolt. Karlssoni rollis on muusik ja laulja Oleh Skrypka.