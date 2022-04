Ivar Murdi dokumentaalfilm Uku Kuudist võitis Prahas auhinna

“u.Q.” filmi näidati muusikadokumentaalide võistlusprogrammi raames. Uku Kuudi lindistatud lugusid teatakse rohkem, kui me arvata oskame. Et mõista tema rahvusvahelist fenomeni, tähendab mõista eri niššide, alažanrite ja peidetud muusikaliste vaimuvapustuste võimet tänapäeval mitte ainult eksisteerida, vaid lausa õitseda iseseisvalt peavoolust. Maryn E. Coote´i (endise Marju Kuudi) poja Uku elu viis ta Nõukogude Liidust pagulusse Rootsi, sealt edasi Los Angelese muusikastuudiotesse, siis tagasi äsja taasiseseisvunud Eestisse ning hiljem amüotroofilise lateraalskleroosiga (ALS) võideldes kõlaritesse üle terve maailma. "u.Q." räägib Uku Kuudi elust ja filmimine leidis aset neljas erinevas riigis. Uku Kuudi, kui muusiku ja videomeistri pildikeel ja stiil mahub väga kindlatesse raamidesse. Tema käekiri on omane vaid talle ning seda matkib kohati filmis ka režissöör Ivar Murd.