Kino Sõprus avab Noblessneris Kai kunstikeskuses uue kinosaali

“Sõprus on alati olnud kahe saaliga kino, aga see ei tähenda, et saalid peavad asuma ühes majas. Põhja-Tallinna inimesed on Sõpruse sihtgrupp ja nüüd anname neile võimaluse külastada kino kodule lähemal, Noblessneri kvartalis,” selgitab uue saali avamist kino omanik Indrek Kasela.

Moodne Kai kunstikeskus on juba ammu janunenud kino järele, kuid operaatorit 70 kohaga saalil senini olnud ei ole. “Kai saal tegi läbi uuenduskuuri, nüüd on seal kino väärilised istmed ja sisustus ning linna parim akustika,” jätkab kino Sõpruse juht Ivar Murd. “Kai saalis kohtuvad vana ja uus, ehk siis Eesti vanim kino, kino Sõprus, ja moodne Kai keskus.” Ivar lisab, et meie eesmärk on tuua inimesed kinno tagasi, seda läbi kahe suuna. “Esiteks toome kinno filmid, millesse me usume, sest me armastame kino ja teiseks toome kinosaali inimeste kodudele ja elukeskkonnale, kus nad aega veedavad lähemale. Usume kogukonnakinodesse ja filmikunsti tulevikku ning oleme valmis sellesse panustama”

Hetkel on Kai saali kavas filmid nii uuemast kui ka vanemast ajast, väärtfilme aga ka vaatamiseks kergemat kraami. Samuti jätkab Kai saal lastehommikutega, mis tutvustavad kinokultuuri kõige nooremale ja nõudlikumale publikule.

Avafilmiks on “Alljumalad”, mida sel nädalal näeb erandkorras vaid Kai saalis. “See film on tugev autorifilm ja just linateos, millesse meie usume. Ta on maailmapilti avardav film.” Chino Moya võtab lahti kõik selle, mis on inimese päikese paitatud pehme naha all — veri, soolikad, lima ja sapp ning sisemine äng nende kõigi vahel.

Kusagil „Blade Runneri“ seniteadmata Lasnamäe rajoonis õitseb lihatööstus, mille tooraineks on orjapidamisest tekkinud inimjäänused. Selle düstoopia lynchiliku lähituleviku kihistustes leiame aga inimesed, kelle pained söövad neid endid elusalt. Sekka veel verejanulist minevikku hundiseaduste aegu ning saabki kokku piiritu ulmeilma, millel on inimese psüühika kohta kordades rohkem öelda, kui üks väike sotsiaaldraama tihtilugu suudab.