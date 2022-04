VAATA | Õudusseriaal "Stranger Things" avaldas uue hooaja värske treileri. Millele viitab pahaendeline detail treileris?

Sarja loojad Matt ja Ross Duffer on vihjanud, et äsja ilmunud treileris (ja ka varasemates) silma hakkav suur kappkell pole ilmaasjata kaadrisse jäänud.

Lahingi järel kolib Eleven Californiasse, kuid teised tegelased jäävad Hawkinsisse. 4. hooaja treilerist ilmneb, et Hopper on elus ja asub Venemaal vangilaagris. Seriaali tegelaste tuumik uurib Indianas asuvat mõistatuslikku Creelide pereresidentsi, kus muu hulgas asub pahanendeline kappkell.

Vennad Dufferid andsid mõista, et Creelide maja ja see kell on seriaali sündmuste edasises arengus tähtsal kohal.

“See on keskne ese, millega seonduvate mõistatuste jälile Hawkinsi punt püüab jõuda. Ma ei taha väga palju ette rääkida, aga sel kellal on väga väga suur roll,” ütles Ross.

“Ja selle kella nägemine on halb uudis! Kui juba kella näete, on asjad halvasti,” lisas Matt.

Kuna juba ühes varasemas treileris nägime Creelide majaga seotud sündmusi paralleelselt kahes ajas, on üks levinud teooria, et seriaali uutes osades võib aeg olla küps ajarännakuteks. Sellele võimalusele on varasemates hooaegades loodud sobilikud eeldused, mõnede teooriate kohaselt on ajas rändamine algusest peale olnud sündmuste osa. Nii võib “Upside Down” olla mitte teine koht vaid teine aeg. Ka muus osas näivad sündmused rõhuvat varasematest rohkem psühholoogilistele elementidele ja võime näha väikest nihet õudusžanrist ulme poole.