ARVUSTUS | „Apteeker Melchior“ – Eesti filmimaastikul märgilise tähendusega, lahvatust ootav sissejuhatus mõrvaspektaaklisse

Filmiturunduslikult on see hea mõte, sest romaanisarja fännid peaksid kindlasti kõik kolm filmi ära vaatama. Õnneks ei pea kinopublik teist ja kolmandat osa pikalt ootama, nii nagu seda tuli teha žanriliselt lähedaste maagilises, müütilises ja/või keskajasarnases maailmas toimuvate menufilmide „Harry Potter“ ja „Lord of the Rings“ või sarjade „Viikingid“ ja „Game of Thrones“ puhul.

„Apteeker Melchior“ on keskaegne fantaasiapõnevik, kuid seda ilma tuldsülgavate lohedeta ja eepiliste heade ja kurjade jõudude vaheliste võitlusstseenideta. Tegemist on maise krimidraamaga - kuigi filmi vaadates puges põue salaootus, et äkki kusagil Tallinna keskaegses hoones peidab end draakon. „Apteeker Melchiori“ filmis on draakonite asemel rotid, maod ja muu keskaegne esoteerika ja alkeemia.

„Apteeker Melchiori“ esimene osa võtab enda kanda olulise ja raske koorma. Tuleb ju vaatajale - ka sellele, kes raamatuid pole lugenud -, tutvustada tegelaskujud, sisse juhatada mõrvamüsteerium, panna hargnema süžeeliinid, üles ehitada Tallinna keskaegne maailm. Filmi käsikirja kallal on vaeva näinud kolm autorit: romaanisarja looja Indrek Hargla, režissöör Elmo Nüganen ja stsenarist Olle Mirme – tegemist on väga kogenud loojatega.

„Apteeker Melchiori“ esimese filmi ekraniseeringu põhirõhk on kreenis keskaegse maailma väljatöötamise ja esitlemise suunas. Fantaasiaküllast ja muinasjutulist keskaegset Tallinna on kinolinal tõepoolest vahva vaadata juba alates esimesest sissejuhatavast suurejoonelisest panoraamkaadrist. Kinomaagiliselt mõjuvad ka kaadrid, kus ühel hetkel vaatame Pika jala tänavalt all-linna suunas ja siis korraga tervitab vastasvaatena hoopiski Kuressaare linnus! Selliseid nihestatult tuttavlikke kaadreid on teisigi, need pakuvad äratundmisrõõmu, kuid seda eelkõige kohalikule kinopublikule. Välismaine publik ei pruugi esiti teada Tallinna linnagi. Kuigi Tallinn oli keskajal rahvusvaheline kaubalinn, kus kõneleti mitmeid keeli, on see aspekt filmis jäetud kasutamata.