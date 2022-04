VAATA | Sojuzmultfilm kustutas arhiivist 1973. aasta multika, mis "ennustas" sõjalaeva Moskva põhjaminekut

Sojuzmultfilm kustutas oma nähtavast arhiivist 1973. aasta lühianimatsiooni "Сокровища затонувших кораблей" ("Uppunud laevade aarded"), kus kolm last (pealtnäha pioneeri) sukelduvad allveelaeval nimega Neptun merre, et otsida põhja läinud laevalt kulda. Oma avastamisretkel leiavad lapsed merepõhjast hiiglasliku, ähvardavate relvatorudega laeva, mille peale on kirjutatud Z29.