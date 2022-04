Filmi “My Salinger Year” varjatud lisamõõde. Fänne kurvastanud eraklikkus peitis kirjaniku ebamugavaid saladusi

Filmi juurde pääsed siit.

See teema pole õhust võetud, sest tõsi on, et Salingeri “Kuristik rukkis” on USAs tõeline kultusteos ja paljud oleksid soovinud kõnelda kirjanikuga, kelle tegelane ei sallinud silmakirjalikkust ja oli valmis selle vastu võitlemiseks maailmaga pahuksisse minema. Kahjuks aga polnud kirjanikul oma tegelase Holdeni austajatele vastuseid. Igal juhul tõmbus ta 1980ndatel avalikkusest täielikult tagasi.

1961. aastal eesti keelde tõlgitud on kaua olnud ka Eesti koolide kohustusliku kirjanduse nimekirjas ning inimeste arvamused jagunevad selle suhtes laias laastus kaheks: kelle jaoks on pilguheit Holdeni maailma vaat et elu tähtsamaid lugemiselamusi, kes aga ei suuda selle fenomeni mõista.

Alates ilmumisest aastal 1951 on Jerome David Salingeri “Kuristik rukkis” olnud üks enam tsenseeritud raamatuid USA (tõsi küll, üsna konservatiivsetes) koolides ja raamatukogudes.