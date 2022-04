Üle pika aja liigub Eesti film 100 000 vaataja suunas. „Apteeker Melchior“ tõi kinodesse 30 000 inimest

Filmi režissöör on Elmo Nüganen (Nimed marmortahvlil, 1944), produtsentideks on Taska Film (O2, Fred Jüssi. Olemise ilu, Talve, Klassikokkutulek, Nimed Marmortahvlil, 1944), Nafta Films (O2, Supilinna salaselts), Apollo Film Productions (Talve, Vanamehe film, Soo ) ja HansaFilm (Tõde ja õigus). Apteeker Melchiori film valmib Eesti-Saksa-Läti-Leedu koostöös, kaastootjateks on Maze Productions Saksamaalt, Film Angels Productions Lätist ja InScript Leedust. Operaator on Mihkel Soe, kunstnik Matis Mäesalu, monteerija Marion Koppel, helilooja Liina Sumera, eriefektide juht Jan Viljus.