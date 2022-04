Netflix võib ehmatavalt vähenenud tellijanumbri päästmiseks pakkuda odavamat paketti, aga ...

Netflix kurdab, et ehmatavate numbrite taga on konkurents traditsioonilistelt meediakompaniidelt, kes on samuti voogedastusturule tulnud, teisalt aga paroolijagamine - 222 miljoni maksva kliendi kõrval vaatab nende sisu üle 100 miljoni sellise leibkonna, kes kasutavad kellegi teise parooli.

“Teenuse lihtne jagamine pereliikmetega aitas kindlasi meie kasvule kaasa,” teatas ettevõte. “Kuid see on ka tekitanud segadust, et kuidas ja mis tingimustel Netflixi jagamine õigupoolest lubatud on. Püüame nüüd leida lahendust, kuidas seda kaugemale kui oma pere liikmetele jagamist saadaks turvaliselt jätkata,