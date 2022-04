155. Forum Cinemas Kinoveebi Jututuba | Kas "Apteeker Melchior" on parem kui "Viimne reliikvia"?

Anname hinnangud kinofilmidele: Apteeker Melchior, Belle, Fantastilised elukad: Dumbledore saladused, Kõik kõikjal ja korraga, Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – The Movie: Mugen Train, Morbius



Sisukord:



0:00 Kuulajate kommentaarid



8:35 Mis filme ja seriaale on Raiko kodus vaadanud?



Raiko: Fantastic Beasts and Where to Find Them (2016), Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald (2018), Belle (2021), Skeleton Knight in Another World (2022), The Greatest Demon Lord Is Reborn as a Typical Nobody (2022), Ice Age: Scrat Tales (2022)



42:00 Avame saate fänni poolt meile saadetud Demon Slayeri vahvlid!



50:12 Mis filme ja seriaale on Henryk ja Ragnar kodus vaadanud?



Henryk: Moon Knight (2022), Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba (2019), Community (2009), After Life (2019)



Ragnar: Moon Knight (2022), Outer Range (2022), X (2022), The Medium (2021), Cube (2021), Crime Scene: The Times Square Killer (2021)



1:50:59 Anname hinnangud kinofilmidele: Apteeker Melchior, Belle, Fantastilised elukad: Dumbledore saladused, Kõik kõikjal ja korraga, Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – The Movie: Mugen Train, Morbius



2:38:21 Raiko munitsipaalrant lumekoristusest



2:52:17 Mida uuel nädalal kinodes näha saab?



