Florida osariigi kättemaks ähvardab Disneyle sadu miljoneid dollareid kahju tekitada

Disney on aastaid teinud regulaarselt heldeid annetusi nii respublikaanide kui ka demokraatide esindajatele Floridas. Orlando lähedal asuv hiiglaslik teemapark Disney World meelitab igal aastal kohale 50 miljonit külastajat, tootes kaudselt turisminduses enam kui 5 miljardit dollarit maksutulu aastas.

Florida osariik on otsustanud tühistada 55 aastat kehtinud korralduse, mille kohaselt hiiglaslik teemapark ja meelelahutuskompleks Disney World on omaette maksu-omavalitsus ning mis on võimaldanud Disney Worldil siiani Reedy Creeki arenduspiirkonna nimelise haldusüksusena sisuliselt iseennast hallata. Floridas on taolisi eripiirkondi sadu, neile jäävad eriõigused alles.

Ettevõte on tänu oma eristaatusele ekspertide hinnangul kokku hoidnud üle saja miljoni dollari maksuraha aastas ning omaette munitsipaalmoodustisest on olnud võimalik ka muul viisil kasu lõigata. Rahalisest poolest tähtsamaks peetakse aga suhtelist suveräänsust ja õigust paljusid tugiteenuseid ise hallata.

Disney World on on umbes 100-ruutkilomeetrine meelelahutuslinnak, kus asub palju meelelahutusasutusi ja 18 hotelli. See on Florida suurimaid tööandjaid. 2021. aastal maksis Disney World 780 miljonit dollarit makse.

Kättemaks vähemuste kaitsmise eest

Florida senat võttis kolmapäeval vastu otsuse, et see Disney privileeg lõpetatakse. Kui respublikaanist kuberner DeSantis otsuse kinnitab, jõustub see järgmise aasa juunis. Otsust peetakse sisuliselt kättemaksuks selle eest, et osariigi suurim erasektori tööandja Disney peatas Floridas poliitilised annetused ja mõistis hukka haridusvaldkonna seaduse, mis keelab muu hulgas kuni kolmanda klassini lastele koolitunnis selgitada seksuaalse identiteedi ja orientatsiooniga seonduvat ning seab hariduses seksuaalteemade käsitlemisele piirangud ka vanemates klassides. Seaduse rahvapärane nimi on “Don’t Say Gay” ehk “Ära maini geisid”.

Oma töötajate survel otsustas Disney LGBTQ+ kogukonna kaitseks välja astuda ja diskrimineerivat seadust avalikult kritiseerida.

Filmikompanii lükkas oma sellekohast seisukohavõttu õigupoolest pikalt edasi, ehkki paljud teised suurettevõtted olid juba seaduseelnõu vastu sõna võtnud. End väga kaasavana näidata sooviv Disney aga vaikis pikalt, enne kui lõpuks töötajate (peamiselt Pixari töötajate) survel kväärnoorte õigusi riivavat eelnõu kritiseeris.