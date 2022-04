Jack Sparrow'ga on kõik. Johnny Depp lubas kohtusaalis, et ei osale enam iialgi "Kariibi mere piraatides"

Täpsemalt kuulutas Depp oma otsust Jack Sparrow’d enam mitte kehastada ristküsitluse ajal, vahendab USA meedia.

Kohtusse on Depp sedakorda kaevanud oma endise abikaasa Amber Heardi, nõudes naiselt 50 miljonit dollarit, kuna naine avaldas 2018. aastal kirjeldusi nende kooselust ja koduvägivallast, mis sellega kaasnes (seda küll Deppi nime kordagi mainimata). Deppi väitel on Heard hävitanud tema karjääri, maine ja elu.

2003. aastal osales Johnny Depp Disney hittfilmis “Kariibi mere piraadid”, mängides seal kapten Jack Sprarrow nimelist piraati. Sellest sai alguse väga edukas filmiseeria, lisandus neli filmi ja Deppi populaarsus oli tohutu. Kui ilmnesid süüdistused, et staarnäitleja on olnud oma naise vastu vägivaldne, otsustas Disney meest enam mitte sellesse rolli kutsuda. Samal põhjusel vahetati Depp välja Warner Bros.’i “Fantastiliste elukate” frantsiisis, kus ta mängis Harry Potteri maailma pahalast Gellert Grindelwaldi.

Depp on kohtus väitnud, et Heardi 2018. aastal avaldatud kirjeldused nende vägivaldsest pereelust (mida Depp nimetab laimuks) läksid talle maksma Jack Sparrow rolli. Variety teatel küsis Heardi advokaat Deppilt kohtus ristküsitlusel, kas vastab tõele, et ta tegelikult ei tahtnudki enam Disney piraadikaptenit mängida.

“Tõsi on, et kui Disney tuleks ja pakuks teile selle rolli eest 300 miljonit dollarit ja miljon alpakat, siis miski maailmas ei veenaks teid enam “Kariibi mere piraatide” filmis osalema? Kas on nii?” küsis advokaat.

“See on tõsi,” vastas Depp.

Paar algatas lahutuse 2016. aastal ja see protsess ei olnud kaugeltki sõbralik. Varasemast kohtumaterjalist on selgunud, et Deppi ja Heardi abielu oli väga tormiline ja kirjeldustest võib järeldada, et mõlemad olid emotsionaalselt ja/või füüsiliselt vägivaldsed. Käigus oleva kohtuasja raames ütles Depp, et soovib oma nime puhtaks pesta ja väitis, et ta ei ole kunagi ühtegi naist löönud, ega löönud ka Amber Heardi.