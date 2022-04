VIDEO | Avalikustati politseivideo Alec Baldwinist "Rusti" võttel operaatori surnuks tulistamise järel

Üks avaldatud videodest politseiniku kehakaamera salvestis sündmuskohale jõudes, kust on näha, kuidas politsei Alec Baldwiniga esialgseid menetlustoiminguid teeb, samuti see, kuidas politseinik vestleb filmi relvaspetsialisti Hannah Gutierrez Reediga (istub mikrobussi tagaosas).

Lisaks avalikustati Alec Baldwinist uurimise alguses menetlustoimingute alustamisel tehtud politseifotod.

The Guardian vahendab, et teisel avalikustatud videopildil on näha, kuidas Alec Baldwin enne enne kaameraoperaatori Halyna Hutchinsi surmaga lõppenud tulistamist relvaga harjutab. Videos on näha, kuidas Baldwin harjutab revolvri haaramist filmi “Rust” võtetel ja väidetavalt pärineb materjal samast päevast oktoobris, mil tulistamine toimus.

Kolmas videosalvestis näitab samuti vigastada saanud režissööri Joel Souza vestlust politseinikega pärast juhtunut haiglas. Souza ütleb videos, et kuulis valju pauku ja tundis, nagu oleks teda vastu õlga löödud.

“Kukkusin istuli ja seejärel nägin, et operaator Halyna Hutchinsin voolas seljast verd,” räägib mees. Samuti kirjeldas režissöör kuidas relvakäsitleja Hannah Gutierrez Reed andis Baldwinile relva ja ütles, et see on “külm” või “puhas”, mis tähendas, et selle sees pole päris laskemoona.

“Nii kõva pauku ma varem tühja padruniga tulistamisel polnud kuulnud,” ütleb Souza politseinikele veel.

Teadlikult hooletu käitumise eest määrati maksimumtrahv

Uurismise käigus on praeguse raporti kohaselt selgunud, et filmi tootjaettevõte oli teadlik, et võttel ei järgita tulirelvade ohutuse eeskirju korralikult ning lihtsalt suhtuti täiesti ükskõikselt töötajate ohutuse tagamisse.

“Rusti” tootjatele määrati selle eest136 793 dollari suurune trahv (New Mexico osariigi maksimummäär). Uurimine lõppes ainult osaliselt, teistes osades menetlused jätkuvad, teatas šerif. Samuti on jätkuvalt menetluses mitu tsiviilhagi Baldwinin ja teiste tootmise osapoolte vastu.