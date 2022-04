Eesti Filmi Instituut toetas animafilme, raha said "kassifilmid", müstilised kaksikud, frikadellid ja pelmeenid

Suurimad toetussummad läksid kahele tehniliselt kõige nõudlikumale filmile, kus lisaks mitmekihilisele sisule jõuab ekraanile ka erinevate tehnikate segunemisest sündiv põnev visuaalia. Need on “Väike Teine” (Nukufilm) ja “Schrödinger” (Rebel Frame), vastavalt 160 000 ja 165 000 eurot. 12-minutilise “Väikse Teise” lavastaja on Andres Tenusaar ja filmi kangelasteks müstilised kaksikud, kelle puhul on selge, et pärast nende ilmaletulekut pole miski enam endine. 18-minutilise “Schrödingeri” lavastaja on Sergei Kibus, kelle eelmine film “Teofrastus” osutus väga populaarseks. Taas seikleb inimeste maailmas üks kass, kuid sisu on seekord kraadi võrra keerulisem. Mõlemad filmid valmivad 2024. aasta alguseks.