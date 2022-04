"Navalnõi" režissööri varjatud vihje: ma ei soovitaks mingil juhul, et Vene inimesed mu filmi alla tõmbaksid, ise vaataksid ja sõpradele näitaksid...

Film valmis Bellingcati uuriva ajakirjanduse keskuse uurija Hristo Grozevi osalusel, esilinastus jaanuaris Sundance'i festivalil ja keskendub Venemaa opositsionääri Aleksei Navalnõi mürgitamise katsele närvimürgi novitšokiga augustis 2020.

Vaata treilerit:

Bellingcati vestlusringis osalesid Roher ja Grozev. Roher tegi vestluse lõpus looritatud vihje, et ta loodab oma filmile (ebaseaduslikku) levikut ka Venemaal.

"Ma tean, et Venemaa inimesed on väga osavad asju torrentitega internetist alla laadima. Ma ei soovitaks kunagi, et venelased mu filmi ebaseaduslikult alla laeksid, ise vaataksid, teistele näitaksid või miks mitte sõpruskonnaga väikese ühise filmiõhtu korraldaksid. Režissöörina oleks see oleks erakordselt vale, kui ma seda soovitaksin," sõnas Roher ja rõhutas seda mõtet kindluse mõttes veel korra. Ta lisas, et eesmärk on filmi võimalikult lai levik.

Režissöör kirjeldas filmi Navalnõid kui erakordselt karismaatilist inimest ning nentis, et endale tuli tööprotsessi käigus pidevalt meelde tuletada, et tuleb säilitada objektiivsus, sest Navalnõi olemus on kindlasti olla karismaatiline liider; ta on ka oma töögrupi nii korraldanud, et temal endal on võimalik edastada peamiselt positiivseid sõnumeid, vähem populaarse info jagamise ülesanne on teistel tema tiimi liikmetel.

"Putin on reptiil-robot, ta on veidrik, tal on 60ndate või 70ndate KGB-agendi suhtlemisoskus, aga Navalnõi on karismaatiline, ta on sisuliselt anti-Putin," kirjeldas Roher erinevust.

Kuulajate küsimsutele vastates arvas filmi tegemises osalenud ajakirjanik Hristo Grozev, et katsed Navalnõid uuesti mürgitada on vähe tõenäolised, sest inimesed, kes võiksid seda teha ja kavandada, pole enav veendunud Putini jätkamises pikas perspektiivis ning siis võiks olukord sedavõrd muutuda, et katsed Navalnõi eluküünalt kustutada võiksid tuua kaasa ebameeldivaid tagajärgi.