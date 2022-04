VIDEO | Alec Baldwini uurimise videost näeb, kuidas Halyna Hutchins kiirabiautosse viidi

Ühel avalikustatud videopildil on näha, kuidas Alec Baldwin enne enne kaameraoperaatori Halyna Hutchinsi surmaga lõppenud tulistamist relvaga harjutab. Videos on näha, kuidas Baldwin harjutab revolvri haaramist filmi “Rust” võtetel ja väidetavalt pärineb materjal samast päevast oktoobris, mil tulistamine toimus.

Kolmas videosalvestis, mida kirjeldab The Guardian, näitab samuti vigastada saanud režissööri Joel Souza vestlust politseinikega pärast juhtunut haiglas. Souza ütleb videos, et kuulis valju pauku ja tundis, nagu oleks teda vastu õlga löödud.

“Kukkusin istuli ja seejärel nägin, et operaator Halyna Hutchinsin voolas seljast verd,” räägib mees. Samuti kirjeldas režissöör kuidas relvakäsitleja Hannah Gutierrez Reed andis Baldwinile relva ja ütles, et see on “külm” või “puhas”, mis tähendas, et selle sees pole päris laskemoona.