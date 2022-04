156. Forum Cinemas Kinoveebi Jututuba | Mida me arvame "Üüratu talendi talumatust taagast"?

Sisukord:



0:00 Kuulajate kommentaarid



13:19 Saatejuhtide kuulajamäng



42:26 Mis filme ja seriaale oleme kodus vaadanud?



Raiko: The Ultimatum: Marry or Move On (2022), African Knock Out (2020), Tomodachi Game (2022), Spy x Family (2022), Broken (2019), Pacific Rim: The Black (2021), Yakamoz S-245 (2022), Metal Lords (2022), Choose or Die (2022)



Henryk: Assassination (2015), Veteran (2015), Our Flag Means Death (2022), The Office (2005), Demon Slayer (2019), Moon Knight (2022)



Ragnar: Assassination (2015), Veteran (2015), Moon Knight (2022)



2:07:27 Anname hinnangud kinofilmidele: Belle, Alljumalad, Üüratu talendi talumatu taak ja Enesetapumetsa küla



2:30:18 Mida uuel nädalal kinodes näha saab?



2:34:21 Mida HÕFFil näha saab ja mida soovitame kindlasti vaadata?



Kui sul tekkisid küsimused ja kommentaarid, siis saad need jätta meile siin: info@kinosaade.ee.



Kõik saated on leitavad ka Kinosaade.ee, Delfi Taskus, Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Soundcloud ja kõikides teistes podcasti rakendustes.



Lisaks leiab meid veel Facebookist, YouTubest ja Twitchist Kinosaade nime alt.



Facebook: www.facebook.com/kinosaade

YouTube: www.youtube.com/channel/UCeBOcl_yALcrk-U7Ou5BQCw

Twitch: www.twitch.tv/kinosaade

Kodulehekülg: kinosaade.ee

Discord: discord.gg/B2zbCWPCc3