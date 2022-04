Sõja tõttu muudetakse Cannes’i avafilmi pealkirja. Z nagu zombi ei ole enam naljakas

Ukraina filmiakadeemia pöördus režissööri ja Cannes’i korraldajate poole, juhtides tähelepanu, et Z-täht on Venemaa sõja pooldajate sümbol, vahendab Variety.

Režissöör teatas, et filmi pealkirja muudetakse sümboolse tähenduse tõttu, mille Z-täht on omandanud. “Kui film mitu kuud tagasi valmis sai, võis pealkiri olla naljakas, aga praegu see enam ei ole,” nentis Hazanavicius. Filmi rahvusvaheline pealkiri on “Final Cut”.