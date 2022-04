Elektriteater, Eesti Filmi Instituut ja Tartu Filmifond tähistavad Eesti filmi 110. sünnipäeva

Eesti Film 110 filmiprogramm alustab 7. mail sajandi jooksul valminud lühidokumentalistika seansiga, mis pakub ainulaadse võimaluse teha kiirsõidu läbi aja ja Eesti filmiloo, eraldi seansid on pühendatud eesti naisrežissööride Leida Laiuse, Valeria Andersoni ja Reet Kasesalu dokumentaalfilmidele ja Raul Tammerti 70ndatel valminud ulmefilmidele, mis on teenimatult vähe tähelepanu pälvinud. Programmis on koha leidnud ka vanemad ja uuemad kõheanimatsioonid, nende hulgas Riho Undi ja Hardi Volmeri legendaarne “Nõiutud saar” ja nõukaaja laste õudusfilm, Rein Raamatu “Suut Tõll”, uuematest filmidest Martinus Daane Klemet eriskummaline Dracula lugu “Fractula”. EF110 programmi lõpetab 15. mail ugri-ulmade seanss, kus linastub Rainer Sarneti Kiviräha tõlgendus “November”.