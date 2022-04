„Vladimir Putin ei valeta kunagi! Sõjaline desinformatsioon pole vale, vaid ultrasupertõde.”

Ukraina ja Venemaa vahel toimuva sõja peamiseks aluseks on erinev info. Venemaa infoväljas elavad inimesed usuvad, et Ukrainat valitsevad õelad natsid, kes ukrainlasi rõhuvad. Lisaks ähvardab Venemaad pidevalt mingi suur oht, eelkõige NATO suunalt. Läänemaailma vaatepunktist asub kurja juur aga hoopis Moskvas.

BBC dokumentaal andis tänuväärselt hea sissevaate, kuidas Venemaa tõde käsitleb. Lühidalt ja pisut utreeritult: tõde on see, mis tuleb Putini suust, kõik muu peab sellega lihtsalt kuidagi sobituma.

Poliitteadlane, ajakirjanik ja endine Putini nõustaja Sergei Markov kinnitas Lääne ekspertide arvamust, et otsus tungida Ukrainasse ei sündinud üle öö. „Nagu ma aru saan, siis eelmise aasta oktoobris võttis Vladimir Putin otsuse vastu vabastada Ukraina Vene armee abiga,” avaldas Kremli siseringi kuuluv Markov.

Ajakirjanik küsis seepealt: „Seega ta ju valetas, kui ütles, et tal pole plaani Ukrainasse tungida?”

Mäletavasti eitasid Putin ja teised Venemaa võimukandjad kümneid kordi, kui veebruaris kahtlustati, et neil on plaanis naabrit rünnata. USA luureinfot eitati ja naeruvääristati. Ometi vastas see tõele.

„Ta ei valetanud. Ta ei valetanud. Vladimir Putin ei valeta kunagi!” pareeris Markov. „Venemaa vaenlaste vastu kasutatav sõjaline desinformatsioon pole vale, vaid ultrasupertõde.”

Markovi sõnul tegutseb Putin lähtudes Venemaa julgeolekust. „Putin peab sulgema Ukraina verise ja pimeda augu. Tema eesmärk on tõhustada Venemaa julgeolekut. Nagu teate Venemaa ajaloost, me tunneme suurt rünnakuohtu läänest,” rääkis Markov. Viimati tuli reaalne sõjaline rünnak läänest 81 aastat tagasi, kui Adolf Hitleri juhitud Saksamaa ründas 22. juunil 1941 Nõukogude Liitu.

„Vladimir Putin austab Ukrainat,” kinnitas Markov silmagi pilgutamata. „Ta on öelnud, et Ukraina on olnud sajandeid Venemaa osa. Ukrainlased räägivad vene keelt ja neil on miljoneid suhteid venelastega. Ukrainlased ja venelased tahavad sõprussuhteid.”