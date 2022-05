Jaak Kilmi: vanemad peavad laste jaoks olemas olema, näitama, et nad on tugevad ja saavad asjadega hakkama

Jaak Kilmi on üks selle sajandi kõige produktiivsemaid Eesti filmitegijaid. Režissööri, produtsendi, operaatori või stsenaristina on ta olnud üle 40 eri pikkuses ja vormis filmi tegemise juures. Tema filmograafias on nii provokatiivseid dokumentaale kapitalismi võlusid tundma õppiva 2000. aastate esimese poole Eestist (“Elav jõud”, “Müümise kunst”), mänguliselt kütkestavaid ajaloodokke (“Disko ja tuumasõda”), kui ka ajastutruid noortefilme (“Sigade revolutsioon”). Ta on isegi teinud ühe krimkasugemetega pagulaskomöödia (“Sangarid”) ja filmi Siberis elavast Jeesus Kristusest (“Kristus elab Siberis”). Nüüd on Jaak Kilmi valmis saanud lastele ja nende vanematele vaatamiseks põneviku “Tagurpidi torn”, millest režissööriga räägimegi.