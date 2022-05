HÕFFi Euroopa lühifilmi auhinna võitis hüpnotiseeriv lugu inimaju õudustest

Filmi stsenarist on Sven-Sander Paas, operaator Fidelia Regina Randmäe, kunstnik Greta Laanet, monteerija Villem Roosa, helirežissöör Kaspar Kosk ja produtsent Sander Lebreht – kõik koos režissööriga on Tallinna Ülikooli Balti filmi, meedia ja kunstide instituudi üliõpilased.

Kõiki konkursil osalenud kaheksat filmi saab tänasest kuni 8. maini vaadata PÖFFi veebikinos, mis on Elisa veebiplatvormi Elisa Stage vahendusel kättesaadav kõigile Eesti elanikele. Lisaks on veebikino ekraanil lühifilmide kogumikud „Õudne Eesti” ja „Väikesed luupainajad”.

Festivali parima ulmefilmi auhinna Navigaator Pirx sai Hispaania režissööri Pablo Polledri düstoopiline lühianimafilm „Sõlm”. „Nüüdisaegse joonistuslaadiga animatsioon, mis esmapilgul meenutab veidi muusikavideot, seda eriti tempo poolest. Väljenduslaadilt kerge ja lõbus lugu on mitmetasandiline ja pisut allegoorilise intriigiga, kandes sõnumit, et ükskõik kui täielik ei ole ka süsteemi illusioon, et see kontrollib oma kõiki osi, on see ikkagi ainult illusioon. Kontroll ei ole kunagi täielik ega kestev,” kõlas Eesti Ulmeühingu žürii põhjendus. Žüriisse kuulusid Veiko Belials, Jüri Kallas ja Kalver Tamm.