Ukrainlastel tuleb orkid oma jõududega Mordorisse tagasi tõrjuda | Gandalfit kehastanud Ian McKellen lükkas ümber kuulujutu Ukrainas viibimisest

Selle tõestuseks postitati sotsiaalmeediasse isegi pilt väitega, et see on Lvovis fänniga koos jäädvustatud. Pilt on päris, aga tehtud on see siiski kusagil mujal kui sõja küüsis Ukrainas.

Niisiis teatas 82-aastane legendaarne näitleja Twitteris, et ta pole siiski viibinud ei Lvivis ega ka kusagil mujal Ukrainas.

Fännid on selle postituse all tuletanud meelde legendaarset stseeni "Sõrmuse vennaskonnast" , kus Gandalf tõkestab tee deemonilaadsel koletisel Balrogil ja hüüab: "You shall not pass!" ("Sa ei pääse läbi!"). Kommenteerijad kahetsevad, et võimas võlur ei ole tulnud orkide rünnakut tagasi tõrjuma, ega Putinile oma kuulsat lauset ("You shall not pass!") kõrva karjuma.

Keegi arvas, et seisukohavõtt "You shall not pass" on Gandalfil juba niikuinii ukrainlastele edasi delegeeritud:

Vaata, mida fännid veel vastasid:

Küll on aga seksuaalvähemuste eestkõnelejana soovitanud annetada heategevusorganisatsioonile, mis toetab Ukrainas sõja tõttu kannatanud LGBTQ-inimestele.