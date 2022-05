VAATA TREILERIT | Vastukäivate ootuste survest, absurdist põnevikuni. Artises linastuvad Eesti naisrežissööride lühifilmid

Ragne Mandri põnevusfilmi “Leidsin” (2021) peategelaseks on väike uudishimulik tüdruk Agnes, kes jälitab oma venda Mihklit mahajäetud majja, kus ta leiab keldrisse kinniseotuna vene rahvusest politseiniku Dmitri. Mehe tõelist identiteeti avastamata püüab Agnes teda vabastada. Osades Mirtel Muga, Evgeny Moiseenko, Filipp Varik, režissöör Ragne Mandri, stsenarist Stella Carneiro, operaator Ram Prasad, kunstnik Anu Sildnik, monteerija Rafael Melo, helirežissöör-helilooja Samvaran Rai, produtsent Laura Garcia Baeza, tootja Kino Eyes/BFM. “Leidsin” pälvis parima tudengifilmi auhinna Rootsis Lulea filmifestivalil ning parima näitleja auhinna Brasiilias Porto Alegres. Filmi on seni näidatud festivalipublikule ka Indias Jaipuris ja Keralas ning USAs Nevada Dam film festivalil.

Kaire Russi linateose “Vanaema, saa tuttavaks” (2021) peategelaseks on perfektsionist Virve, kes on hoolitsenud selle eest, et vanaema juubel oleks täiuslikult traditsiooniline perepidu. Ainsaks tõrvatilgaks meepotis on üllatuskülaline - vennatütar Silvia samasooline elukaaslane. “Vanaema, saa tuttavaks!” pärjati 2022 Toronto Lühifilmide Festivalil auhinnaga Best Short Feature ning osaleb sel aastal mitmel rahvusvahelisel festivalil. Osades Tiina Mälberg, Riho Rosberg, Ines Aru, Raivo Trass, Grete Konksi, Jaanika Arum, Steffi Viita, Andres Roosileht, Mait Joorits, Eliis Uudeküll, Steffi Viita, Haron Aasa, Galina Tikerpuu, Tiiu Ello. Režissöör Kaire Russ, stsenaristid Kaire Russ ja Eve Tisler, operaator Carolyn Niitla, valgusmeister Teddy Puusepp, kunstnik Kairi Mändla, grimeerija Evelin Sulg, monteerija Urmas Salu, helirežissöör Liis Karlson, helilooja Toomas Lunge, kolorist Alis Mäesalu, produtsent Kaire Russ, kaasprodutsendid Eve Tisler ja Tanel Jan Palgi, tootja Sygistuul OÜ.