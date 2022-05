Filmikunsti tudengid toovad kinoekraanidele kuus eriilmelist žanrifilmi

Filmide autorid on Balti filmi, meedia ja kunstide instituudi 4. kursuse filmitudengid. Tegemist on nende kolmandate semestrifilmidega ning esimest korda on võimalik kõigil soovijatel näha filme ka avalikel seanssidel. Kuigi osad filmidest on jõudnud käia ka festivali teed, pole need veel kodupublikuni jõudnud. Teiste seas linastub ka äsja Haapsalu Õudus- ja Fantaasiafilmide festivalil maineka Hõbedase Melies’i auhinna saanud “(Ära) vaata”.

Tegu lühifilmide kassetiga, mis annab publikule võimaluse heita pilk Eesti filmitulevikku. Lennu jaoks on need kolmandad filmid ning lähteülesandeks oli sel korral keskenduda kindlale žanrile. Tulemus on värvikas, filmilindil on rännatud nii ajas kui ruumis ja ükski žanr ei kordu. Tudengite sõnul saab natuke naerda ja ka hirmunult kõrvalistuja käest haarata.

Vaata filmikasseti treilerit:

Andrei Liimets kirjutas värske Sirbi žanrifilmide kasseti arvustuses: “Ehkki BFMis valmib igal aastal trobikond lõpu- ja muid kursusetöid, jõuab neist filmirahva ette heal juhul mõni üksik, avalikkusest rääkimata… Sellest kõigest on kahju. Olen aastast aastasse noortefilmide festivalide raames või muul põhjusel BFMis valminud töid vaadanud ja tundub, et alatasa sünnib just seal midagi, mille võiks vabalt paigutada aasta silmapaistvamate kodumaiste filmide sekka. Lühivorm lubab katsetada. Kuna pole ka avalikkuse tähelepanust tulenevat pinget, soodustab see julget pealehakkamist, mistõttu sünnib nii kunstiliselt põnevaid lahendusi kui ka täispikkade linalugude seas täiesti puuduvais žanreis filme.”

Filme on oodatud vaatama kõik huvilised ning neid näeb Tallinnas kokku kolmel korral:

4. mail 19.00 kino Sõprus Vanalinna saalis

13. mail 19.00 kino Sõprus Kai saalis

25. mail 19.00 kino Sõprus Vanalinna saalis