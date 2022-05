ARVUSTUS | Laste põnevusfilm „Tagurpidi torn“ on hoopis õudussugemetega põnevik noortele ja täiskasvanutele

Film põhineb kirjaniku ja stsenaristi Aidi Valliku originaalkäsikirjal ning filmi režissöör on žanriliselt laia ampluaaga Jaak Kilmi, kes on loonud dokumetaalfilme, mängufilme, sh noortefilme. Jaak Kilmi on lapsnäitlejad kenasti mängima orkestreerinud ning siinkohal tasub kiita lapsnäitlejate valikut! Operaatoritöö eest vastutab Elen Lotman. Filmimisel on kasutatud rohkelt liikuvat-värelevat stiili, püsivat kaadripilti on vähe. Eks väreleva pildi mõte ongi tekitada vaatajas ärevuse, põnevuse ja õuduse tunnet. Filmi muusika on loonud Läti kogenud muusik ja helilooja Kārlis Auzāns. „Tagurpidi torni“ puhul sobivad kõik erinevad komponendid kenasti kokku. Filmi ajastu määramisel ajab segadusse kunstnikutöö (Getter Vahar, Elo Soode, Asko Linno); kohati jääb mulje, et tegevustik toimub justkui 90ndate alguses, ent laste nutitelefonid reedavad tegevustiku tänapäevasust. Segadusse ajab täiskasvanute riietus, aleviku elu-olu ja samuti see, et lapsed jooksevadki pigem õues ringi selmet nutitelefonidega TikToki videosid teha – need asjaolud ei mõju usutavalt.