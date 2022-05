Raimo Pass sarjast "Valguses ja varjus": See on põhjamaine kargus segatud äreva saladuslikkusega

Kodumaise draamasarja "Valguses ja varjus" võtted viibisid küll koroona tõttu pikalt, kuid märtsi alguses sai teine hooaeg purki ja seriaali verivärksed osad on jõudnud juba vaatajate ette. Õhustikku sarja võtteplatsil meenutab näitleja sõnadega "igati mõnus ja kuidagi psühholoogiliselt turvaline".

Võtted tõid kokku nii tuttavad kolleegid kui ka uusi talente. Pass on varem režissöör Ergo Kulla projektides mänginud, ja nii saavad nad teineteisest suurepäraselt aru, mistõttu on koostöö kogenud meestel alati sujunud. Tore taaskohtumine oli ka seriaalis peaosa kehastava Mirtel Pohlaga, kellega tal samuti on olnud karjääri jooksul võimalusi koos mängida ja kellega tema sõnul oli väga armas üle hulga aja jälle kohtuda. Lisaks juhib kogenud näitleja tähelepanu noortele, kes võtetel silma paistsid. "Avastasin enda jaoks noore näitleja Olev Sten Erik Jõgi, kes mängis oma keerulist rolli väga veenvalt," kiidab Pass.