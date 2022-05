ERRi uus Jupiter+ koondab kokku venekeelsed saated, filmid ja videod

“Rahvusringhääling on võtnud aktiivse suuna tugevdada venekeelse sisu pakkumist kõikidel platvormidel, nii teles, raadios kui ka veebis,” märgib ERR-i juhatuse esimees Erik Roose ja lisab, et vajadus usaldusväärse ja vaba venekeelse ajakirjanduse vastu on täna olulisem kui kunagi varem. Ta rõhutab, et Vene telekanalite sulgemise järel on hädavajalik pakkuda siinsele venekeelsele auditooriumile nii kvaliteetset päevakajalist kui ka meelelahutuslikku sisu. “Oleme väga edukalt käivitanud ETV+ saated “Orbiit” ja “Horisont” ning panustame venekeelse uudisteportaali ning Raadio 4 tegemistesse. Jupiter+ loob omakorda uue, ja mis peamine, mugava platvormi kogu mitmekülgse sisu tarbimiseks.”